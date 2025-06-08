Губерниев об Овечкине: «Важно, чтобы он приехал в КХЛ играть, а не доигрывать. Он круче, чем весь уровень нашего хоккея»

Дмитрий Губерниев считает, что Александр Овечкин точно вернется в КХЛ.

«Сейчас без толку об этом говорить, у Овечкина еще годичный контракт в «Вашингтоне ». Это через сезон будет. Потом – почему «Динамо »? Может, куда-нибудь еще вернется. Создаст какой-нибудь клуб лучшие условия для Саши – и он туда приедет.

Создаст «Динамо» – поедет в «Динамо». Думаю, то, что он вернется рано или поздно, – это факт. Важно, чтобы он приехал все-таки играть, а не доигрывать, несмотря на возраст.

Сложно сказать, какие у человека планы, как здоровье. То, что он круче, чем весь уровень нашего хоккея, – это понятно. И не только он, в принципе.

Мы стараемся, мы развиваем лигу, у нас неплохой хоккей, но давайте мы будем реалистами: наш финал немножко отличается от плей-офф Кубка Стэнли», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев .