Карбери о награде лучшему тренеру НХЛ: «В командном виде спорта ты как тренер ненавидишь внимание. Персонал и игроки заслуживают благодарности»

Спенсер Карбери прокомментировал получение награды лучшему тренеру НХЛ.

43-летний специалист стал обладателем приза Джека Адамса, вручаемого лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Карбери неожиданно получил награду во время телевизионного интервью, на котором присутствовали его жена, дети и родители.

«Я понятия не имел, что это произойдет. Как все оказались здесь? Я никогда этого не забуду, что они приехали и отпраздновали этот момент со мной.

В командном виде спорта ты как тренер ненавидишь, когда к тебе привлекают внимание. Наш персонал и, конечно, игроки – все эти люди заслуживают благодарности за эту награду», – сказал тренер «Вашингтона».