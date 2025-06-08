Грицюк хотел бы сыграть в тройке с Хиширом или Хьюзом: «Джек немного другого плана игрок, он такой играющий пацан. А Нико больше борется»

Арсений Грицюк высказался об игроках «Нью-Джерси».

– Хотели бы сыграть в тройке с Хиширом или с Хьюзом?

– Да, конечно! Я смотрел плей-офф. Жалко, Джек получил травму и не смог сыграть, хотелось на него побольше посмотреть. Сейчас после операции было время, полностью посмотрел все матчи в плей-офф. Мне симпатизирует по игре Хишир. Наверное, Хьюз немного другого плана игрок, он такой играющий пацан. А Хишир больше борется, – сказал форвард «Нью-Джерси».