Сопин о контракте Серебрякова: «Никита – один из лучших в КХЛ в своем амплуа. Закрыть позицию основного вратаря на несколько лет – большой плюс для «Авангарда»

Генменеджер «Авангарда» высказался о новом контракте Никиты Серебрякова.

Сегодня вратарь подписал соглашение с клубом до 2030 года.

«Серебряков – один из лучших в КХЛ в своем амплуа, и номинация на приз лучшему голкиперу сезона от лиги только доказывает это.

Закрыть позицию основного вратаря на несколько лет – большой плюс для нас. Никита максимально надежен, чем внушает уверенность в партнеров по команде, всегда сражается до конца и ненавидит проигрывать.

Все видели, как он бился в регулярном чемпионате и особенно в плей-офф, заслужив любовь и признание болельщиков «Авангарда», – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .