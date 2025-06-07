Сопин о контракте Серебрякова: «Никита – один из лучших в КХЛ в своем амплуа. Закрыть позицию основного вратаря на несколько лет – большой плюс для «Авангарда»
Генменеджер «Авангарда» высказался о новом контракте Никиты Серебрякова.
Сегодня вратарь подписал соглашение с клубом до 2030 года.
«Серебряков – один из лучших в КХЛ в своем амплуа, и номинация на приз лучшему голкиперу сезона от лиги только доказывает это.
Закрыть позицию основного вратаря на несколько лет – большой плюс для нас. Никита максимально надежен, чем внушает уверенность в партнеров по команде, всегда сражается до конца и ненавидит проигрывать.
Все видели, как он бился в регулярном чемпионате и особенно в плей-офф, заслужив любовь и признание болельщиков «Авангарда», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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