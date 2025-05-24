Овечкин позвонил Смолову и поздравил «Краснодар» с чемпионством после победы над «Динамо». Ковальчук присоединился к видеозвонку

Александр Овечкин поздравил «Краснодар» с чемпионством в Мир РПЛ.

Сегодня команда под руководством Мурада Мусаева разгромила московское «Динамо » (3:0) в 30-м туре и стала чемпионом России.

Александр Овечкин позвонил нападающему «Краснодара » Федору Смолову , когда игроки «быков» праздновали в раздевалке завоевание титула под песню «Кукла колдуна» группы «Король и Шут». Овечкин поздравил «Краснодар».

К видеозвонку также присоединился Илья Ковальчук .