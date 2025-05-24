Овечкин позвонил Смолову и поздравил «Краснодар» с чемпионством после победы над «Динамо». Ковальчук присоединился к видеозвонку
Александр Овечкин поздравил «Краснодар» с чемпионством в Мир РПЛ.
Сегодня команда под руководством Мурада Мусаева разгромила московское «Динамо» (3:0) в 30-м туре и стала чемпионом России.
Александр Овечкин позвонил нападающему «Краснодара» Федору Смолову, когда игроки «быков» праздновали в раздевалке завоевание титула под песню «Кукла колдуна» группы «Король и Шут». Овечкин поздравил «Краснодар».
К видеозвонку также присоединился Илья Ковальчук.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Александра Муйжнека
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости