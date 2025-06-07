Серебряков подписал контракт с «Авангардом» до 2030 года. Стороны в апреле договорились о продлении

«Авангард» продлил контракт с Никитой Серебряковым до 2030 года.

Ранее клуб сообщал о достигнутой договоренности с 29-летним голкипером, сегодня соглашение было подписано.

Серебряков перешел в «Авангард » из СКА по ходу минувшего сезона в результате обмена .

Он провел 29 матчей за омичей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 21 победу, отражая 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,27.

В Кубке Гагарина на счету вратаря 13 матчей и 7 побед. Он отражал 94,1% бросков при коэффициенте надежности 1,88.