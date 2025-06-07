Ротенберг выложил фото с юными хоккеистами: «Развитие детей – самое важное в тренерской профессии»
Роман Ротенберг выложил фото с юными хоккеистами.
«Развитие детей – самое важное в тренерской профессии.
Ребята, вы молодцы. Только вперед!» – написал главный тренер «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости