Радулов не перейдет в СКА, вариант отпал после ухода Ротенберга. Форвард останется в «Локомотиве», вероятно (Артур Хайруллин)

Александр Радулов не перейдет в СКА.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, этот вариант отпал после ухода Романа Ротенберга из армейского клуба.

Отмечается, что 38-летний форвард с большой долей вероятности останется в «Локомотиве ».

В минувшем сезоне Радулов стал MVP Кубка Гагарина, набрав в плей-офф 16 (7+9) очков за 21 игру. Сейчас он является свободным агентом.

Рыбин о Радулове в СКА: «Если бы он пришел к Ротенбергу, я бы понял. А сейчас Александру нет смысла что-либо менять – дело не в финансах»