СКА потратил 4,99 млрд рублей на зарплаты в 2024 году. Доход клуба – 10,1 млрд рублей («РБ Бизнес»)

Расходы СКА на зарплаты в 2024 году составили 4,99 млрд рублей.

Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на данные из финансовой отчетности клуба.

Рост по сравнению с 2023 годом – на 62%. Отметим, что в эту сумму входит оплата труда не только игроков, но и всех остальных членов клуба.

Чистый убыток армейцев сократился на 93% (с 903,4 млн рублей) и составил 63,3 млн рублей.

Доход СКА увеличился почти в 1,5 раза и составил 10,1 млрд рублей. Расходы, связанные с деятельностью клуба, увеличились на 43% – до 6,3 млрд рублей.

В 2024 году клуб из Санкт-Петербурга получил кредиты и займы на сумму в 1,36 млрд рублей.

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