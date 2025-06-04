Фарм «Питтсбурга» подписал вратаря «Рязани-ВДВ» Павленко. Он провел 7 матчей за Казахстан на ЧМ-2025 при 88,1% сэйвов

Вратарь «Рязани-ВДВ» Максим Павленко подписал контракт с фармом «Питтсбурга».

Соглашение 23-летнего игрока с «Уилкс-Бэрри » (АХЛ-контракт) рассчитано на один сезон.

В сезоне-2024/25 Павленко выступал за «Рязань-ВДВ » в Olimpbet ВХЛ – 7 матчей, 90,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,81.

Также он был основным вратарем сборной Казахстана на ЧМ-2025, по итогам которого команда выбыла из элитного дивизиона.

В 7 матчах на турнире у голкипера 88,1% сэйвов при коэффициенте надежности 3,75.