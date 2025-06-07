Макдэвид – 6-й игрок в истории НХЛ с 3+ ассистами в двух и более матчах финала Кубка Стэнли за карьеру. Лидирует Гретцки – 4 игры, у Хоу – 3

Коннор Макдэвид сделал три передачи в матче финальной серии Кубка Стэнли.

Форвард «Эдмонтона» набрал 3 (0+3) очка во второй игре противостояния с «Флоридой» (4:5 ОТ, 1-1).

Макдэвид стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, который минимум дважды за карьеру делал три и более ассиста в матче финальной серии плей-офф.

Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки , в его активе четыре подобных игры. У Горди Хоу три таких матча, по два – у Фила Эспозито , Берни Джеффриона и Дуга Харви.

Макдэвид набрал 0+3 во 2-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой». Он вошел в топ-5 по очкам в плей-офф НХЛ (148) среди действующих игроков, обогнав Овечкина