Макдэвид опубликовал видео с треком Скриптонита «Не расслабляйся» перед 1-м матчем «Эдмонтона» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли
Коннор Макдэвид в соцсети выложил видео с треком Скриптонита «Не расслабляйся».
Перед первой игрой финальной серии Кубка Стэнли капитан «Эдмонтона» выложил рилс с музыкальной композицией казахстанского рэпера.
«Ойлерс» обыграли «Флориду» (4:3 ОТ), автором победной шайбы стал Леон Драйзайтль после передачи Коннора Макдэвида.
Второй матч серии команды проведут 7 июня. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.
Что теперь будет с Ротенбергом?38622 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Коннора Макдэвида
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости