Макдэвид опубликовал видео с треком Скриптонита «Не расслабляйся» перед 1-м матчем «Эдмонтона» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли

Коннор Макдэвид в соцсети выложил видео с треком Скриптонита «Не расслабляйся».

Перед первой игрой финальной серии Кубка Стэнли капитан «Эдмонтона » выложил рилс с музыкальной композицией казахстанского рэпера.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» (4:3 ОТ), автором победной шайбы стал Леон Драйзайтль после передачи Коннора Макдэвида .

Второй матч серии команды проведут 7 июня. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.