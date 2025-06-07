Подколзин сыграл меньше всех в «Эдмонтоне» во 2-м матче финала – 12:45. У него 2 броска, 1 хит и 2 потери
Василий Подколзин сыграл меньше всех в «Эдмонтоне» во 2-м матче финала – 12:45.
Форвард «Ойлерс» принял участие во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (4:5 2ОТ, 1-1).
Игровое время россиянина (12:45) стало минимальным в команде. При этом из 17 своих смен 7 он сыграл в дополнительных периодах.
Сегодня Подколзин дважды бросил в створ, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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