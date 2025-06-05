Подколзин в первом матче с «Флоридой»: голевая передача, пять силовых приемов и 13:43 на льду. Форвард «Эдмонтона» набрал 7 очков в 17 играх Кубка Стэнли
Василий Подколзин сделал голевую передачу в первом матче финала Кубка Стэнли.
«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (4:3 ОТ, 1-0) в первой игре финальной серии плей-офф НХЛ.
Нападающий «Ойлерс» Василий Подколзин отметился результативной передачей, приняв участие в голе, который забил Виктор Арвидссон во втором периоде.
Также россиянин набрал показатель полезности «плюс 1», нанес один бросок по воротам и выполнил пять силовых приемов. Игровое время – 13:43.
Подколзин записал на свой счет 7 (1+6) баллов в 17 матчах Кубка Стэнли.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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