Беннетт забил 13-й гол в текущем плей-офф и сохранил отрыв в гонке снайперов. У него 12 шайб на выезде – новый рекорд за один розыгрыш Кубка Стэнли

Сэм Беннетт забил 13-й гол в текущем плей-офф и сохранил отрыв в гонке снайперов.

Форвард «Флориды» открыл счет во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном » (5:4 2ОТ, 1-1).

На счету 28-летнего канадца стало 19 (13+6) очков в 19 играх в текущем плей-офф при полезности «+3».

Он сохранил отрыв в гонке снайперов, на втором месте идет форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль , также отличившийся сегодня (10 шайб в 18 играх).

При этом 12 из 13 шайб Беннетта в этом плей-офф были заброшены на выезде. Это новый рекорд лиги по числу голов в гостевых матчах за один розыгрыш. Прежнее достижение принадлежало Марку Шайфли (2018, «Виннипег », 11 в 17 играх).

Напомним, что летом Сэм может стать неограниченно свободным агентом. У него завершается срок действия контракта со средней зарплатой 4,425 миллиона долларов за сезон.