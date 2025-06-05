Сэм Беннетт повторил рекорд НХЛ по голам на выезде за один плей-офф.

Нападающий «Флориды» сделал дубль в гостевом матче с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли-2025 (3:4 ОТ, 0-1).

Теперь на счету Сэма Беннетта 11 шайб на выезде в этом плей-офф.

Он повторил рекорд НХЛ по числу голов на выезде за один плей-офф, установленный Марком Шайфли в 2018 году.