Беннетт повторил рекорд НХЛ по голам на выезде за один плей-офф
Сэм Беннетт повторил рекорд НХЛ по голам на выезде за один плей-офф.
Нападающий «Флориды» сделал дубль в гостевом матче с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли-2025 (3:4 ОТ, 0-1).
Теперь на счету Сэма Беннетта 11 шайб на выезде в этом плей-офф.
Он повторил рекорд НХЛ по числу голов на выезде за один плей-офф, установленный Марком Шайфли в 2018 году.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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