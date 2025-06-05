Беннетт сделал дубль в первом матче финала с «Эдмонтоном». Форвард «Флориды» возглавляет гонку снайперов Кубка Стэнли с 12 голами

Сэм Беннетт продолжает лидировать в гонке снайперов розыгрыша Кубка Стэнли.

«Флорида » проиграла «Эдмонтону » (3:4 ОТ, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Нападающий «Пантерс» Сэм Беннетт сделал дубль, забив 11-й и 12-й голы в текущем плей-офф НХЛ .

Канадец возглавляет гонку снайперов этого Кубка Стэнли, опережая Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» и Микко Рантанена из «Далласа», который уже завершил сезон – в их активе по 9 голов.

Беннетт набрал 18 (12+6) очков в 18 матчах Кубка Стэнли.