«Авангард» подписал контракт с Блэкером на 2 года. У защитника 3+15 и «плюс 11» в 51 матче регулярки за «Автомобилист»
«Авангард» подписал контракт с Джесси Блэкером на 2 сезона.
Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.
В прошлом сезоне Блэкер набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности +11 в 51 матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
В 2 играх плей-офф 34-летний защитник не отметился результативными действиями.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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