Владимир Воробьев вошел в тренерский штаб «Металлурга». Он будет работать над большинством вместе с Трубачевым

Владимир Воробьев вошел в тренерский штаб «Металлурга».

В течение последних трех сезонов 52-летний специалист входил в штаб «Автомобилиста ».

«Межсезонье – время улучшать не только состав команды, но и тренерский штаб. Одним из компонентов, который постоянно меняется и над которым нам предстоит активная работа, является большинство.

Именно поэтому мы пригласили в наш штаб Владимира Анатольевича Воробьева – человека с большим игровым и тренерским опытом.

Владимиру Анатольевичу, вместе с Юрием Викторовичем Трубачевым, предстоит вывести большинство «Металлурга » на новый уровень», – сообщил спортивный директор магнитогорцев Евгений Бирюков .