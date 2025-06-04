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Буре о Викторе Тихонове: «Он дал мне путевку в жизнь. Человек видел на 10 лет вперед, кто станет его основными игроками. Тренер-новатор, легенда на все времена»

Павел Буре поделился воспоминаниями о Викторе Тихонове.

Сегодня бывшему тренеру ЦСКА и сборной СССР исполнилось бы 95 лет. Во главе сборной он трижды выиграл Олимпиаду, 8 раз – чемпионат мира, а также Кубок Канады в 1981 году. 

– Когда мне было 16 лет, меня Виктор Васильевич взял в первую команду. И мы проработали вместе четыре года. Тихонов занимает огромное место в моей судьбе. С ним связано мое хоккейное становление. Как говорят в таких случаях, он мне дал путевку в жизнь.

– Тихонов всегда доверял молодым, и у него часто в четвертом звене играли юниоры.

– Да, он сделал несколько смен поколений. Потому что когда Тихонов пришел в ЦСКА, там еще играли Михайлов, Петров, Харламов. Но он уже смотрел в будущее, привлекая больше Крутова, Макарова, Ларионова, Фетисова, Касатонова. Потом Тихонов также делал со мной, Могильным, Федоровым. Человек видел на 10 лет вперед, кто станет его основными игроками.

– Жаль, так мало Буре – Федоров – Могильный сыграли вместе.

— Да, мы разъехались в клубы НХЛ. Но уникальность Тихонова была в том, что он видел далекую перспективу в игроках. И я еще лет в 14–15 впервые услышал, что со мной планируется создать такое звено, если будет все нормально. Я же в школе с шести лет, со всеми общался, и селекционер у нас был замечательный Борис Шагас, который был правой рукой Виктора Васильевича.

– Мог бы Тихонов лучших лет сейчас работать в КХЛ? Мог бы он, например, возглавлять нынешний ЦСКА?

– Не очень правильно сравнивать поколения. Каждый хорош в свое время. Но Тихонов был тренером‑новатором. При нем в хоккее перешли на игру в четыре звена, повысилась интенсивность. Правила вообще с тех пор сильно изменились – теперь играют без красной линии, есть овертайм «3 на 3». Но для своей эпохи Тихонов был уникален.

– И при нем сборная СССР одержала величайшую победу в Монреале над канадцами со счетом 8:1. Это было на Кубке Канады в 1981 году.

– Это одно из грандиозных достижений Тихонова. Мне сложно выделить что‑то одно. Он же, например, три золота Олимпиады завоевал. Но это великая история - в Канаде на родине хоккея одержать такую эффектную победу.

Пользуясь случаем, я хотел бы вспомнить Тихонова добрым словом еще раз. 95 лет – большая дата. Недавно Виктору Васильевичу открывали памятную доску на доме, где он жил. Хорошо, что память о великом тренере живет. И очень многие до сих пор что‑то берут от него. Конечно, время поменялось. Но Тихонов – легенда на все времена, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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