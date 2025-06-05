Батрак о Ларионове в СКА: «Будет хуже, чем с Ротенбергом. С «Торпедо» ничего не показал, тащил за собой много народа – специфический тренер»

Артем Батрак считает, что Игорь Ларионов не поможет СКА стать лучше .

64-летний специалист возглавил армейский клуб после отставки Романа Ротенберга .

«Что может дать Ларионов СКА? Мне пока тяжело представить. Первая мысль, которая у меня появилась после того, когда объявили, что приходит Ларионов – будет хуже, чем с Романом Ротенбергом.

Мне кажется, что Ларионов с «Торпедо » ничего не показал, кроме развития молодежи. И то допускаю, что в «Торпедо» такая молодежь – Крутов, Артамонов , Силаев, которая и сама прекрасно развивалась.

Просто Ларионов тащил за собой много народа, которые не делали погоду в его команде. Или делали, но не настолько серьезно, как хотелось бы. Мне он показался специфическим тренером.

Иногда на пресс-конференциях Ларионов говорил вещи, которые я не понимал. Из того, что вспоминаю: было про видеотренера не очень понятное, еще в конце сезона было сказано, что если бы его пятерка вышла против команды, то она точно их обыграла бы. У него было про то, что он ставит музыку из раздевалки «Детройта ». В общем, казалось, что он думает не о тех делах. Поэтому мне очень сложно представить, что даст Ларионов СКА, если он не поменяется.

И самое главное, я не увидел, что в «Торпедо» было хорошего. Они заняли восьмое место в конференции, потому что «Сочи», «Витязь» и «Куньлунь» были еще хуже.

Тогда думал, что «Торпедо» в плей-офф не попадет, но другие были хуже в силу ряда причин.

Очень удивился, что Ларионов оказался в СКА . Всяческих успехов желаю всем, но пока не представляю, что из этого получится что-то хорошее», – сказал комментатор Артем Батрак .

Черкас про Ларионова-младшего: «СКА всегда был и останется топовым клубом, надеюсь. Очень высокая конкуренция, не будет поблажек»