Дмитрий Федоров: «Никогда не слышал от Ларионова слова «система» – он любил слово «организация». Это будет контраст с Ротенбергом»

Дмитрий Федоров высказался о пресс-конференциях Игоря Ларионова.

СКА ранее расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

«Я читал о рекордах по продолжительности пресс-конференций Игоря Николаевича.

Насколько я понимаю, после матча он готов общаться долго. А вот какие-то эксклюзивы давать, куда-то там ездить на телевидение, в газеты, он не очень любит.

Он все-таки прошел североамериканскую школу, а там ценят личное пространство. Так что здесь, наверное, от Игоря Николаевича ничего такого требовать не нужно.

Но на пресс-конференциях он готов распространено отвечать на вопросы и, самое главное, где-то даже научить – предположим, какой-то игровой нюанс, который журналисты не очень хорошо знают, разъяснить.

Поэтому я надеюсь, что его в Петербурге примут. Он – высокообразованный человек, соответствует и философии клуба, и культурным, историческим особенностям города.

Он спокойно воспринимает любой вопрос, даже критический. У него не бывает конфликтов на пресс-конференциях. Тут надо отдать ему должное.

И, кстати, я никогда не слышал от Игоря Николаевича слово «система».

То есть он не говорил «в нашей системе в Нижнем Новгороде все команды будут играть по модели 2-1-2». Он любил слово «организация». Это будет такой, контраст с Ротенбергом, – сказал Дмитрий Федоров , бывший ассистент главного тренера «Чайки».