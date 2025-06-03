Владислав Радимов будет скучать по пресс-конференциям Романа Ротенберга.

Вчера 44-летний специалист покинул пост главного тренера СКА. Команду возглавил Игорь Ларионов .

– Как относитесь к смене тренера в СКА?

– Есть люди, которые этим управляют. Я буду болеть за СКА, что с Ротенбергом, что с Ларионовым. Для меня тренер не имеет значения. Главное – болеть за СКА.

– Ларионов приведет клуб к Кубку Гагарина?

– Откуда же я знаю? Будем болеть за него так же, как болели за Ротенберга .

– Будете скучать по пресс‑конференциям Романа Борисовича?

– Буду. Честно. Все знают, что они были интересными, – сказал бывший футболист «Зенита».

Радимов выложил фото с Ротенбергом и Тимощуком: «С детства за СКА! 💪🏒⚽️🔥»