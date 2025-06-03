Радимов будет скучать по пресс-конференциям Ротенберга: «Все знают, что они были интересными. Главное – болеть за СКА, тренер для меня не имеет значения»
Владислав Радимов будет скучать по пресс-конференциям Романа Ротенберга.
Вчера 44-летний специалист покинул пост главного тренера СКА. Команду возглавил Игорь Ларионов.
– Как относитесь к смене тренера в СКА?
– Есть люди, которые этим управляют. Я буду болеть за СКА, что с Ротенбергом, что с Ларионовым. Для меня тренер не имеет значения. Главное – болеть за СКА.
– Ларионов приведет клуб к Кубку Гагарина?
– Откуда же я знаю? Будем болеть за него так же, как болели за Ротенберга.
– Будете скучать по пресс‑конференциям Романа Борисовича?
– Буду. Честно. Все знают, что они были интересными, – сказал бывший футболист «Зенита».
Радимов выложил фото с Ротенбергом и Тимощуком: «С детства за СКА! 💪🏒⚽️🔥»
Что теперь будет с Ротенбергом?35332 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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