«Сибирь» подписала контракт с Чуркиным на 2 года. Защитник провел четыре сезона в «Северстали»

«Сибирь» подписала контракт с Андреем Чуркиным.

Соглашение с 28-летним защитником рассчитано на два года.

На уровне КХЛ Чуркин выступал только за «Северсталь ». Он провел четыре сезона в череповецком клубе, отыграв 184 матча с учетом плей-офф.

В минувшем регулярном чемпионате на счету защитника 59 матчей и 11 (5+6) очков при полезности «плюс 4». В Кубке Гагарина у него 5 игр и 2 (1+1) очка.

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