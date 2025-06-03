«Сибирь» подписала контракт с Чуркиным на 2 года. Защитник провел четыре сезона в «Северстали»
«Сибирь» подписала контракт с Андреем Чуркиным.
Соглашение с 28-летним защитником рассчитано на два года.
На уровне КХЛ Чуркин выступал только за «Северсталь». Он провел четыре сезона в череповецком клубе, отыграв 184 матча с учетом плей-офф.
В минувшем регулярном чемпионате на счету защитника 59 матчей и 11 (5+6) очков при полезности «плюс 4». В Кубке Гагарина у него 5 игр и 2 (1+1) очка.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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