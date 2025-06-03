«Сибирь» подписала защитника Калиниченко из системы ЦСКА. Он провел 43 матча за «Звезду» в ВХЛ в прошлом сезоне

Роман Калиниченко перешел в «Сибирь».

24-летний защитник подписал соглашение с новосибирским клубом на два года.

В прошлом сезоне Роман Калиниченко выступал за «Звезду» в ВХЛ и провел 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (1+7) очков при полезности «плюс 12». В плей-офф Кубка Петрова хоккеист провел одну игру.

В КХЛ за ЦСКА Калиниченко сыграл в общей сложности 43 матча и сделал одну передачу при среднем игровом времени 7:20.