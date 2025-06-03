«Сибирь» подписала защитника Калиниченко из системы ЦСКА. Он провел 43 матча за «Звезду» в ВХЛ в прошлом сезоне
Роман Калиниченко перешел в «Сибирь».
24-летний защитник подписал соглашение с новосибирским клубом на два года.
В прошлом сезоне Роман Калиниченко выступал за «Звезду» в ВХЛ и провел 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (1+7) очков при полезности «плюс 12». В плей-офф Кубка Петрова хоккеист провел одну игру.
В КХЛ за ЦСКА Калиниченко сыграл в общей сложности 43 матча и сделал одну передачу при среднем игровом времени 7:20.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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