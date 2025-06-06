Шевченко об «Адмирале»: «В клубе проблемы с деньгами? Ассистентам главного тренера и техперсоналу не выплатили последнюю зарплату. Имидж рушится»
Алексей Шевченко сообщил о долгах «Адмирала» перед сотрудниками.
«В «Адмирале» проблемы с деньгами, что ли? Как мне стало известно, ассистентам главного тренера и техническому персоналу не выплатили последнюю зарплату.
Алло, Владивосток. Так не делается. Вы не отдали деньги не самым богатым людям, для них потеря одной зарплаты – удар.
Имидж клуба рушится. Быстро выплачивайте», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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