Шевченко об «Адмирале»: «В клубе проблемы с деньгами? Ассистентам главного тренера и техперсоналу не выплатили последнюю зарплату. Имидж рушится»

Алексей Шевченко сообщил о долгах «Адмирала» перед сотрудниками.

«В «Адмирале » проблемы с деньгами, что ли? Как мне стало известно, ассистентам главного тренера и техническому персоналу не выплатили последнюю зарплату.

Алло, Владивосток. Так не делается. Вы не отдали деньги не самым богатым людям, для них потеря одной зарплаты – удар.

Имидж клуба рушится. Быстро выплачивайте», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

Игрокам «Адмирала» не выплатили премию за выход в плей-офф (Артур Хайруллин)