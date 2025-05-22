Грман продлил контракт с «Адмиралом» на год. Зарплата – 30 млн рублей за сезон («СЭ»)
Марио Грман продлил контракт с «Адмиралом».
Новое соглашение с 28-летним словацким защитником рассчитано на год.
По информации «Спорт-Экспресса», Грман получит 30 миллионов рублей за следующий сезон.
В минувшем сезоне на его счету 61 матч с учетом плей-офф и 7 (0+7) очков при полезности «0».
Шулак подписал 2-летний контракт с «Адмиралом» с зарплатой 50 млн рублей в год. Защитник набрал 35 очков в 67 матчах регулярки КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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