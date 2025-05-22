Грман продлил контракт с «Адмиралом» на год. Зарплата – 30 млн рублей за сезон («СЭ»)

Марио Грман продлил контракт с «Адмиралом».

Новое соглашение с 28-летним словацким защитником рассчитано на год.

По информации «Спорт-Экспресса», Грман получит 30 миллионов рублей за следующий сезон.

В минувшем сезоне на его счету 61 матч с учетом плей-офф и 7 (0+7) очков при полезности «0».

Шулак подписал 2-летний контракт с «Адмиралом» с зарплатой 50 млн рублей в год. Защитник набрал 35 очков в 67 матчах регулярки КХЛ