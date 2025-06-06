Барбер перешел в немецкий «Ингольштадт». Форвард набрал 64 очка в 102 матчах в КХЛ за «Барыс», «Ак Барс» и «Нефтехимик»
Форвард Райли Барбер перешел в немецкий «Ингольштадт».
31-летний американский форвард продолжит карьеру в Германии. Он подписал контракт на год с клубом, дошедшим до полуфинала DEL в минувшем сезоне.
В сезоне-2024/25 Барбер провел 45 матчей за «Нефтехимик» и набрал 30 (16+14) очков. Ранее он выступал за «Барыс» и «Ак Барс».
В общей сложности на его счету 102 игры в лиге с учетом плей-офф и 64 (31+33) балла.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Eishockeynews.de
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