Барбер перешел в немецкий «Ингольштадт». Форвард набрал 64 очка в 102 матчах в КХЛ за «Барыс», «Ак Барс» и «Нефтехимик»

Форвард Райли Барбер перешел в немецкий «Ингольштадт».

31-летний американский форвард продолжит карьеру в Германии. Он подписал контракт на год с клубом, дошедшим до полуфинала DEL в минувшем сезоне.

В сезоне-2024/25 Барбер провел 45 матчей за «Нефтехимик » и набрал 30 (16+14) очков. Ранее он выступал за «Барыс» и «Ак Барс».

В общей сложности на его счету 102 игры в лиге с учетом плей-офф и 64 (31+33) балла.