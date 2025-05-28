Барбер продолжит карьеру в Германии. У форварда 16+14 в 45 матчах за «Нефтехимик»

Райли Барбер продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ». 31-летний американский форвард не будет выступать в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В сезоне-2024/25 Барбер провел 45 матчей за «Нефтехимик » и набрал 30 (16+14) очков. Контракт нападающего с нижнекамским клубом рассчитан до 31 мая.

Ранее в КХЛ он играл в составе «Барыса » и «Ак Барса ».