Барбер продолжит карьеру в Германии. У форварда 16+14 в 45 матчах за «Нефтехимик»
Райли Барбер продолжит карьеру в чемпионате Германии.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 31-летний американский форвард не будет выступать в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В сезоне-2024/25 Барбер провел 45 матчей за «Нефтехимик» и набрал 30 (16+14) очков. Контракт нападающего с нижнекамским клубом рассчитан до 31 мая.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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