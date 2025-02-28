Барбер считает хоккей видом спортом номер один в России: «Все знают, сколько известных игроков родом отсюда. Я не большой любитель футбола»

Райли Барбер считает хоккей главным спортом в России.

– Хоккей – вид спорта номер один в России?

– Абсолютно точно. Я уверен в этом, так как успел почувствовать на себе.

– Даже футбол остается вторым?

– Я не большой любитель футбола. Мои одноклубники пытались вовлечь меня в этот вид спорта. Я стараюсь что-то узнавать, чтобы поддерживать разговор.

Но все равно хоккей – это номер один в России. Все знают, сколько известных игроков родом отсюда.

Также очень много болельщиков, которые собирают полные арены, – сказал нападающий «Нефтехимика » Райли Барбер .