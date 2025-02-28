Барбер считает хоккей видом спортом номер один в России: «Все знают, сколько известных игроков родом отсюда. Я не большой любитель футбола»
Райли Барбер считает хоккей главным спортом в России.
– Хоккей – вид спорта номер один в России?
– Абсолютно точно. Я уверен в этом, так как успел почувствовать на себе.
– Даже футбол остается вторым?
– Я не большой любитель футбола. Мои одноклубники пытались вовлечь меня в этот вид спорта. Я стараюсь что-то узнавать, чтобы поддерживать разговор.
Но все равно хоккей – это номер один в России. Все знают, сколько известных игроков родом отсюда.
Также очень много болельщиков, которые собирают полные арены, – сказал нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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