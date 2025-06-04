Рыбин о Никитине: «Говорят, «Локомотив» играл скучно – полная глупость, ведь его не могли взломать и преодолеть. Тренер поставил современный и тотальный хоккей»
Максим Рыбин не считает, что «Локомотив» показывает скучный хоккей.
Ярославский клуб под руководством Игоря Никитина впервые выиграл Кубок Гагарина, победив «Трактор» в финальной серии (4-1).
«Я выделю Никитина как фактор успеха «Локомотива». Он большой молодец, выстроил систему, в которой каждый хоккеист знает свое место.
Многие говорят, что «Локомотив» играл в скучный хоккей. Безусловно, он скучный, потому что его не могли взломать и преодолеть.
Так что если говорить серьезно, то слова про скучный хоккей «Локомотива» – это полная глупость. По мне, Никитин поставил современный и тотальный хоккей», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
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