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Рыбин о Никитине: «Говорят, «Локомотив» играл скучно – полная глупость, ведь его не могли взломать и преодолеть. Тренер поставил современный и тотальный хоккей»

Максим Рыбин не считает, что «Локомотив» показывает скучный хоккей.

Ярославский клуб под руководством Игоря Никитина впервые выиграл Кубок Гагарина, победив «Трактор» в финальной серии (4-1). 

«Я выделю Никитина как фактор успеха «Локомотива». Он большой молодец, выстроил систему, в которой каждый хоккеист знает свое место.

Многие говорят, что «Локомотив» играл в скучный хоккей. Безусловно, он скучный, потому что его не могли взломать и преодолеть.

Так что если говорить серьезно, то слова про скучный хоккей «Локомотива» – это полная глупость. По мне, Никитин поставил современный и тотальный хоккей», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
logoЛокомотив
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