СКА рассматривает Сушинского на пост генменеджера. Если его не утвердят, Ларионов будет отвечать за формирование состава («СЭ»)

СКА рассматривает кандидатура Максима Сушинского на пост генерального менеджера.

По информации «Спорт-Экспресса», если его кандидатуру не утвердят, то за формирование состава будет отвечать новый главный тренер армейцев Игорь Ларионов .

С 2018 по 2020 год Сушинский был президентом «Авангарда», где занимался комплектованием команды. Другого опыта работы на уровне КХЛ у специалиста нет.

В качестве игрока он выступал за СКА с 2006 по 2011 год.

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