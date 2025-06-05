СКА рассматривает Сушинского на пост генменеджера. Если его не утвердят, Ларионов будет отвечать за формирование состава («СЭ»)
СКА рассматривает кандидатура Максима Сушинского на пост генерального менеджера.
По информации «Спорт-Экспресса», если его кандидатуру не утвердят, то за формирование состава будет отвечать новый главный тренер армейцев Игорь Ларионов.
С 2018 по 2020 год Сушинский был президентом «Авангарда», где занимался комплектованием команды. Другого опыта работы на уровне КХЛ у специалиста нет.
В качестве игрока он выступал за СКА с 2006 по 2011 год.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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