У Куликова 7 силовых приемов в матче с «Эдмонтоном» – больше всех во «Флориде». Защитник сыграл 18:14

Дмитрий Куликов сделал семь силовых приемов в матче с «Эдмонтоном».

«Флорида» уступила «Ойлерс» (3:4 ОТ, 0-1) в первой игре серии финала Кубка Стэнли.

Защитник «Пантерс» Дмитрий Куликов провел семь силовых приемов в этом матче, что является лучшим результатом в составе команды.

Россиянин не отметился результативными действиями при одном блокированном броске и игровом времени 18:14 (0:13 – в меньшинстве).

Во «Флориде» Куликов занимает третье место по силовым приемам в этом плей-офф (у него их 68), уступая только Ээту Луостаринену (74) и Сэму Беннетту (87).