Черкас про Ларионова-младшего: «СКА всегда был и останется топовым клубом, надеюсь. Очень высокая конкуренция, не будет поблажек»
Сергей Черкас оценил возможный переход Игоря Ларионова-младшего в СКА.
Ранее появилась информация, что нападающий, игравший в «Торпедо», вошел в сферу интересов петербургского клуба, который возглавил его отец Игорь Ларионов.
«Я не особо следил за «Торпедо», поэтому не очень много могу сказать по Игорю Ларинову-младшему. Сложно сказать, насколько он сможет усилить СКА.
Если он перейдет, то точно все будет не так просто, потому что СКА всегда был и, надеюсь, останется топовым клубом. И там очень высокая конкуренция.
Думаю, что ему надо будет бороться за место в составе. Поблажек не будет», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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