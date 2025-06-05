Черкас про Ларионова-младшего: «СКА всегда был и останется топовым клубом, надеюсь. Очень высокая конкуренция, не будет поблажек»

Сергей Черкас оценил возможный переход Игоря Ларионова-младшего в СКА.

Ранее появилась информация, что нападающий, игравший в «Торпедо», вошел в сферу интересов петербургского клуба, который возглавил его отец Игорь Ларионов.

«Я не особо следил за «Торпедо», поэтому не очень много могу сказать по Игорю Ларинову-младшему. Сложно сказать, насколько он сможет усилить СКА.

Если он перейдет, то точно все будет не так просто, потому что СКА всегда был и, надеюсь, останется топовым клубом. И там очень высокая конкуренция.

Думаю, что ему надо будет бороться за место в составе. Поблажек не будет», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.