Михаил Орлов перешел в «Сочи». Контракт с бывшим защитником «Торпедо» – на год

Михаил Орлов подписал контракт с «Сочи».

Соглашение между 32-летним защитником и сочинским клубом рассчитано на год.

Орлов с 2018 года выступал за «Торпедо ». В составе нижегородского клуба он провел 422 игры с учетом плей-офф и набрал 79 (28+51) очков.

В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ в его активе 11 (2+9) очков за 41 матч при полезности «плюс 12». В Кубке Гагарина у защитника 2 игры и полезность «минус 1».

Хомченко перешел в «Сочи», зарплата по однолетнему контракту – около 20 млн рублей. Голкипер играл за «Авангард» и ЦСКА в прошлом сезоне