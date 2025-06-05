Михаил Орлов перешел в «Сочи». Контракт с бывшим защитником «Торпедо» – на год
Михаил Орлов подписал контракт с «Сочи».
Соглашение между 32-летним защитником и сочинским клубом рассчитано на год.
Орлов с 2018 года выступал за «Торпедо». В составе нижегородского клуба он провел 422 игры с учетом плей-офф и набрал 79 (28+51) очков.
В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ в его активе 11 (2+9) очков за 41 матч при полезности «плюс 12». В Кубке Гагарина у защитника 2 игры и полезность «минус 1».
Хомченко перешел в «Сочи», зарплата по однолетнему контракту – около 20 млн рублей. Голкипер играл за «Авангард» и ЦСКА в прошлом сезоне
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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