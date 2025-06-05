91-летний Скотти Боумэн посетит 1-й матч финала Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и Флоридой». Его сын Стэн – генменеджер «Ойлерс»

Скотти Боумэн посетит матч финала Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и Флоридой».

5 июня «Ойлерс» примут «Пантерс» в первом матче финальной серии. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.

91-летний бывший тренер клубов НХЛ , девятикратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала славы Скотти Боумэн посетит эту игру по просьбе своего сына – Стэна Боумэна , который является генеральным менеджером «Эдмонтона ».

«Он хотел, чтобы я посмотрел хотя бы один матч. Никогда не знаешь, будет ли еще шанс побывать в таких ситуациях. Путешествовать тяжело для всех, а для таких, как я, – особенно», – сказал Скотти Боумэн.

«Для меня настоящее удовольствие – видеть его здесь, пусть даже просто как болельщика. Он вообще, наверное, главный фанат хоккея в мире», – сказал Стэн Боумэн.