91-летний Скотти Боумэн посетит 1-й матч финала Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и Флоридой». Его сын Стэн – генменеджер «Ойлерс»
Скотти Боумэн посетит матч финала Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и Флоридой».
5 июня «Ойлерс» примут «Пантерс» в первом матче финальной серии. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.
91-летний бывший тренер клубов НХЛ, девятикратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала славы Скотти Боумэн посетит эту игру по просьбе своего сына – Стэна Боумэна, который является генеральным менеджером «Эдмонтона».
«Он хотел, чтобы я посмотрел хотя бы один матч. Никогда не знаешь, будет ли еще шанс побывать в таких ситуациях. Путешествовать тяжело для всех, а для таких, как я, – особенно», – сказал Скотти Боумэн.
«Для меня настоящее удовольствие – видеть его здесь, пусть даже просто как болельщика. Он вообще, наверное, главный фанат хоккея в мире», – сказал Стэн Боумэн.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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