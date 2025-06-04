11 из 22 тренеров НХЛ верят в победу «Эдмонтона» в Кубке Стэнли согласно опросу ЛеБрюна. 10 из 18 менеджеров считают, что «Ойлерс» обыграют «Флориду» в финале

Пьер Лебрюн провел опрос среди тренеров и менеджеров НХЛ о победителе плей-офф.

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн провел опрос работающих в НХЛ тренеров и управленцев, чтобы выяснить, кто выиграет Кубок Стэнли .

5 июня «Эдмонтон » примет «Флориду» в первом матче финальной серии. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.

Согласно опросу ЛеБрюна, 11 из 22 тренеров ответили, что верят в победу «Ойлерс».

Среди 18 опрошенных менеджеров 10 уверены в том, что «Эдмонтон» станет обладателем Кубка Стэнли.