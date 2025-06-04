11 из 22 тренеров НХЛ верят в победу «Эдмонтона» в Кубке Стэнли согласно опросу ЛеБрюна. 10 из 18 менеджеров считают, что «Ойлерс» обыграют «Флориду» в финале
Пьер Лебрюн провел опрос среди тренеров и менеджеров НХЛ о победителе плей-офф.
Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн провел опрос работающих в НХЛ тренеров и управленцев, чтобы выяснить, кто выиграет Кубок Стэнли.
5 июня «Эдмонтон» примет «Флориду» в первом матче финальной серии. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.
Согласно опросу ЛеБрюна, 11 из 22 тренеров ответили, что верят в победу «Ойлерс».
Среди 18 опрошенных менеджеров 10 уверены в том, что «Эдмонтон» станет обладателем Кубка Стэнли.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
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