Канадские клубы с 1993 года не выигрывали Кубок Стэнли. «Эдмонтон» – фаворит финала с «Флоридой»

Клубы из Канады не могут выиграть Кубок Стэнли на протяжении 32 лет.

Последний канадский обладатель трофея – «Монреаль», обыгравший «Лос-Анджелес» в финале сезона-1992/93.

Букмекер считают, что «Эдмонтон» прервет неудачный тренд. На победу канадцев в решающей серии против «Флориды» дают коэффициент 1.85, на титул «Пантерс» – 1.95.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли состоится 5 июня в Эдмонтоне.

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