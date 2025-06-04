Канадские клубы с 1993 года не выигрывали Кубок Стэнли. «Эдмонтон» – фаворит финала с «Флоридой»
Клубы из Канады не могут выиграть Кубок Стэнли на протяжении 32 лет.
Последний канадский обладатель трофея – «Монреаль», обыгравший «Лос-Анджелес» в финале сезона-1992/93.
Букмекер считают, что «Эдмонтон» прервет неудачный тренд. На победу канадцев в решающей серии против «Флориды» дают коэффициент 1.85, на титул «Пантерс» – 1.95.
Первый матч финальной серии Кубка Стэнли состоится 5 июня в Эдмонтоне.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости