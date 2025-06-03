«Северсталь» объявила о подписании Камалова. Контракт с экс-защитником «Металлурга» – на год
Никита Камалов перешел в «Северсталь».
Клуб из Череповца объявил о подписании годичного контракта с 29-летним защитником.
Минувший сезон Камалов начинал в «Барысе», а заканчивал в «Металлурге».
На его счету 32 матча за магнитогорцев с учетом плей-офф и 10 (2+8) очков при полезности «плюс 12».
Что теперь будет с Ротенбергом?35333 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Северстали»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости