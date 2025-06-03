«Северсталь» объявила о подписании Камалова. Контракт с экс-защитником «Металлурга» – на год

Никита Камалов перешел в «Северсталь».

Клуб из Череповца объявил о подписании годичного контракта с 29-летним защитником.

Минувший сезон Камалов начинал в «Барысе», а заканчивал в «Металлурге ».

На его счету 32 матча за магнитогорцев с учетом плей-офф и 10 (2+8) очков при полезности «плюс 12».