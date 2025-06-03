Боден заработает около 30 млн рублей за год по контракту с «Сочи» (Metaratings)
Названа зарплата Жан-Кристофа Бодена в «Сочи».
Клуб заключил контракт на один год с 28-летним нападающим.
По информации Metaratings.ru, оклад канадского хоккеиста составит примерно 30 миллионов рублей.
«Сочи» указывает знак зодиака хоккеистов, объявляя о подписаниях. Клуб сообщил, что Кудрявцев – Дева, Хомченко – Весы, Боден – Овен
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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