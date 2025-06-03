«Авангард» продлил контракт с форвардом Танковым на 2 года и отдал его «Северстали» в аренду на сезон
«Авангард» продлил контракт с Кириллом Танковым.
Омский клуб заключил новое двустороннее соглашение с нападающим на два года и отдал его «Северстали» в аренду до конца сезона-2025/26.
«Кирилл – талантливый перспективный нападающий, которому для развития нужна стабильная игровая практика. В Череповце он получит возможность проявить себя и понять требования, которые предъявляются игроку на уровне КХЛ.
Желаем Кириллу удачи и ждем его возвращения!» – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
В сезоне-2024/25 Танков провел 2 игры за СКА и 7 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и не отличился результативными действиями.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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