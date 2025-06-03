«Авангард» продлил контракт с форвардом Танковым на 2 года и отдал его «Северстали» в аренду на сезон

«Авангард» продлил контракт с Кириллом Танковым.

Омский клуб заключил новое двустороннее соглашение с нападающим на два года и отдал его «Северстали » в аренду до конца сезона-2025/26.

«Кирилл – талантливый перспективный нападающий, которому для развития нужна стабильная игровая практика. В Череповце он получит возможность проявить себя и понять требования, которые предъявляются игроку на уровне КХЛ .

Желаем Кириллу удачи и ждем его возвращения!» – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .

В сезоне-2024/25 Танков провел 2 игры за СКА и 7 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и не отличился результативными действиями.