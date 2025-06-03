Бывший нападающий «Трактора» Ткачев перейдет в «Сибирь» («Чемпионат»)

Владимир Ткачев перейдет в «Сибирь».

Об этом сообщает «Чемпионат». Контракт 31-летнего форварда с челябинским клубом закончился 31 мая 2025 года.

В прошлом сезоне Ткачев провел 67 матчей в регулярке и набрал 25 (12+13) очков при полезности «минус 14». В Кубке Гагарина на его счету 21 игра за «Трактор » и 10 (3+7) очков при полезности «плюс 4».

Нападающий побеждал в Кубке Гагарина за «Ак Барс » в сезоне-2017/18, а также завоевывал серебро Олимпийских игр 2022 года и бронзу чемпионата мира-2017.

«Сибирь» подписала защитника Калиниченко из системы ЦСКА. Он провел 43 матча за «Звезду» в ВХЛ в прошлом сезоне