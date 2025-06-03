Бывший нападающий «Трактора» Ткачев перейдет в «Сибирь» («Чемпионат»)
Владимир Ткачев перейдет в «Сибирь».
Об этом сообщает «Чемпионат». Контракт 31-летнего форварда с челябинским клубом закончился 31 мая 2025 года.
В прошлом сезоне Ткачев провел 67 матчей в регулярке и набрал 25 (12+13) очков при полезности «минус 14». В Кубке Гагарина на его счету 21 игра за «Трактор» и 10 (3+7) очков при полезности «плюс 4».
Нападающий побеждал в Кубке Гагарина за «Ак Барс» в сезоне-2017/18, а также завоевывал серебро Олимпийских игр 2022 года и бронзу чемпионата мира-2017.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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