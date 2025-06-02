Вратарь «Сибири» Костин подписал двухлетний контракт с «Торпедо». Зарплата – около 30 млн рублей в год
Денис Костин перешел в «Торпедо».
29-летний голкипер подписал соглашение с нижегородским клубом на два года.
Зарплата вратаря составит около 30 миллионов рублей за сезон, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В трех предыдущих сезонах Денис Костин выступал за «Сибирь».
В прошлом сезоне вратарь провел 47 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,28 шайбы и отражая 93% бросков. В его активе также шесть шатаутов.
В плей-офф Кубка Гагарина голкипер сыграл 7 игр, пропуская в среднем 3,09 шайбы и отражая 91,1% бросков.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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