Вратарь «Сибири» Костин подписал двухлетний контракт с «Торпедо». Зарплата – около 30 млн рублей в год

Денис Костин перешел в «Торпедо».

29-летний голкипер подписал соглашение с нижегородским клубом на два года.

Зарплата вратаря составит около 30 миллионов рублей за сезон, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В трех предыдущих сезонах Денис Костин выступал за «Сибирь ».

В прошлом сезоне вратарь провел 47 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,28 шайбы и отражая 93% бросков. В его активе также шесть шатаутов.

В плей-офф Кубка Гагарина голкипер сыграл 7 игр, пропуская в среднем 3,09 шайбы и отражая 91,1% бросков.