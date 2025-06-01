Экс-форвард «Баффало» Биро может перейти в «Витязь». У него 36 очков за 61 игру в сезоне АХЛ (Михаил Зислис)

Экс-форвард «Баффало» Брэндон Биро может перейти в «Витязь».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Отмечается, что 27-летний игрок может сыграть в центре или на левом краю нападения.

По ходу карьеры он провел 6 матчей в НХЛ за «Баффало » и забросил 2 шайбы.

В текущем сезоне Биро выступал за фарм-клуб «Сиэтла ». На его счету 36 (7+29) очков за 61 игру с учетом плей-офф.

В АХЛ у канадца 247 матчей и 183 (56+127) результативных действия за пять сезонов.

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