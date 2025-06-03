Экс-форвард «Амура» Шевченко перешел в «Торпедо». Контракт – на год
Экс-форвард «Амура» Дмитрий Шевченко перешел в «Торпедо».
Контракт с 29-летним бывшим игроком сборной Казахстана рассчитан на год.
«Габаритный форвард (рост – 196 сантиметров) способен добавить атакам «Торпедо» не только разнообразия, но и мощи при ведении борьбы.
В сезоне 2023/24 он стал лучшим снайпером и третьим бомбардиром хабаровского «Амура», заработав 37 (18+19) баллов по системе «гол+пас».
Приветствуем новобранца в Нижнем Новгороде и желаем успехов в «Торпедо»!» – сказано в сообщении нижегородского клуба.
В минувшем сезоне Шевченко набрал 5 (1+4) очков в 29 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Что теперь будет с Ротенбергом?35331 голос
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости