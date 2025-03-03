Дмитрий Шевченко о Казахстане: «Гражданство аннулировали на высшем уровне, нас было 6-7 человек – Маклюков, Петухов, Акользин. Недовольные фанаты написали, что в сборной играют россияне»

Дмитрий Шевченко рассказал, как его лишили казахстанского гражданства.

Защитник сыграл за сборную Казахстана на трех чемпионатах мира по хоккею.

– В какой момент вы приняли решение отказаться от казахстанского гражданства и прекратить выступления за сборную? Что повлияло на этот выбор?

– По поводу гражданства я не принимал решения отказываться. Это была инициатива, скажем так, группы болельщиков, которые были недовольны тем, что за сборную Казахстана играют люди с российскими паспортами.

Эта группа болельщиков написала письмо, и я был не единственным, кто играл с российским гражданством – нас было человек 6-7. В итоге эта инициатива дошла до президента или других высокопоставленных лиц, и на высшем уровне было принято решение аннулировать наше гражданство.

Не только мое, у нас было много ребят: Алексей Маклюков , Егор Петухов , Павел Акользин и другие. Нас просто лишили казахстанского гражданства, точнее, не лишили, а аннулировали его. И с того момента мы потеряли возможность выступать за сборную Казахстана, хотя всегда с радостью играли на чемпионатах мира за нее.

Конечно, я немного расстроился из-за этого, но что поделать – идем дальше, ничего страшного, – сказал бывший защитник «Барыса» и сборной Казахстана Дмитрий Шевченко .