Дмитрий Шевченко о Казахстане: «Гражданство аннулировали на высшем уровне, нас было 6-7 человек – Маклюков, Петухов, Акользин. Недовольные фанаты написали, что в сборной играют россияне»
Защитник сыграл за сборную Казахстана на трех чемпионатах мира по хоккею.
– В какой момент вы приняли решение отказаться от казахстанского гражданства и прекратить выступления за сборную? Что повлияло на этот выбор?
– По поводу гражданства я не принимал решения отказываться. Это была инициатива, скажем так, группы болельщиков, которые были недовольны тем, что за сборную Казахстана играют люди с российскими паспортами.
Эта группа болельщиков написала письмо, и я был не единственным, кто играл с российским гражданством – нас было человек 6-7. В итоге эта инициатива дошла до президента или других высокопоставленных лиц, и на высшем уровне было принято решение аннулировать наше гражданство.
Не только мое, у нас было много ребят: Алексей Маклюков, Егор Петухов, Павел Акользин и другие. Нас просто лишили казахстанского гражданства, точнее, не лишили, а аннулировали его. И с того момента мы потеряли возможность выступать за сборную Казахстана, хотя всегда с радостью играли на чемпионатах мира за нее.
Конечно, я немного расстроился из-за этого, но что поделать – идем дальше, ничего страшного, – сказал бывший защитник «Барыса» и сборной Казахстана Дмитрий Шевченко.
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