Агент Шевченко об уходе форварда из «Амура»: «Нужны гарантированные контракты – 100% компенсации за этот и следующий сезон. Клуб никто не заставлял брать игрока»
Сегодня хабаровский клуб объявил о расторжении соглашения с 29-летним нападающим. Сообщалось, что «Амур» выплатил Шевченко 10 млн рублей в качестве компенсации.
– Для нас это было неожиданностью. Просто, позвонили из клуба и заявили, что будем расторгать контракт в одностороннем порядке. Сказали только, что его не видно в последнее время. Но он ведь играет не всегда, пропускает матчи.
Талалуева тоже не было видно, но стали чуть-чуть давать играть – и мы увидели парня. Тут вопрос, какие роли у игрока и есть ли доверие или нет. Может быть, в клубе решили ведомость почистить и еще полкоманды расторгнут.
– Клуб будет вынужден выплатить игроку зарплату?
– За этот сезон – да. Я думаю, что расторгли, чтобы за следующий год не платить компенсацию. Хотя мы в этом сезоне пошли на понижение контракта. Вещи, которые происходят в «Амуре», никто не объясняет.
– Считается, что расторгать контракт с игроком после дедлайна непорядочно для клуба.
– Я здесь согласен, и это не только мое мнение. Это лишний раз повод задуматься о том, чтобы контракты были защищены, как это было раньше.
В межсезонье у Дмитрия быть пять вариантов клубов, куда можно было пойти. И в «Амуре», в том числе тогда главный тренер Андрей Мартемьянов, сделали многое, чтобы уговорить его остаться.
Поэтому нужно делать гарантированные контракты. Должна быть стопроцентная компенсация за этот и следующий сезон. Иначе получается какая-то обманка. Клуб ведь никто не заставлял брать игрока.
– Что сейчас будет делать Шевченко? В другой клуб он уже не сможет перейти.
– В другой клуб он уехать уже не может, поэтому придется самостоятельно тренироваться, – сказал агент Александр Черных.
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