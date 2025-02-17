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  • Агент Шевченко об уходе форварда из «Амура»: «Нужны гарантированные контракты – 100% компенсации за этот и следующий сезон. Клуб никто не заставлял брать игрока»
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Агент Шевченко об уходе форварда из «Амура»: «Нужны гарантированные контракты – 100% компенсации за этот и следующий сезон. Клуб никто не заставлял брать игрока»

Агент Дмитрия Шевченко рассказал об уходе форварда из «Амура».

Сегодня хабаровский клуб объявил о расторжении соглашения с 29-летним нападающим. Сообщалось, что «Амур» выплатил Шевченко 10 млн рублей в качестве компенсации. 

– Для нас это было неожиданностью. Просто, позвонили из клуба и заявили, что будем расторгать контракт в одностороннем порядке. Сказали только, что его не видно в последнее время. Но он ведь играет не всегда, пропускает матчи.

Талалуева тоже не было видно, но стали чуть-чуть давать играть – и мы увидели парня. Тут вопрос, какие роли у игрока и есть ли доверие или нет. Может быть, в клубе решили ведомость почистить и еще полкоманды расторгнут.

– Клуб будет вынужден выплатить игроку зарплату?

– За этот сезон – да. Я думаю, что расторгли, чтобы за следующий год не платить компенсацию. Хотя мы в этом сезоне пошли на понижение контракта. Вещи, которые происходят в «Амуре», никто не объясняет.

– Считается, что расторгать контракт с игроком после дедлайна непорядочно для клуба.

– Я здесь согласен, и это не только мое мнение. Это лишний раз повод задуматься о том, чтобы контракты были защищены, как это было раньше.

В межсезонье у Дмитрия быть пять вариантов клубов, куда можно было пойти. И в «Амуре», в том числе тогда главный тренер Андрей Мартемьянов, сделали многое, чтобы уговорить его остаться.

Поэтому нужно делать гарантированные контракты. Должна быть стопроцентная компенсация за этот и следующий сезон. Иначе получается какая-то обманка. Клуб ведь никто не заставлял брать игрока.

– Что сейчас будет делать Шевченко? В другой клуб он уже не сможет перейти.

– В другой клуб он уехать уже не может, поэтому придется самостоятельно тренироваться, – сказал агент Александр Черных.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
деньги
logoДмитрий Шевченко
logoАндрей Мартемьянов
logoИлья Талалуев
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