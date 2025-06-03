СКА продлил контракт с Карпухиным на год. Защитник перешел из «Трактора» в обмен на Глотова по ходу сезона
СКА продлил контракт с Ильей Карпухиным на год.
Как сообщает агентство Winners, представляющее интересы 26-летнего защитника, игрок принял квалификационное предложение армейского клуба.
Карпухин перешел в СКА по ходу минувшего сезона. «Трактор» обменял его на форварда Василия Глотова.
Защитник провел 35 матчей за команду из Санкт-Петербурга с учетом плей-офф и набрал 11 (6+5) очков при полезности «минус 7».
Карпухин о СКА: «Нельзя не заметить повышенного внимания к команде. Некоторые клубы относятся к нам с неприязнью. Это дает дополнительную мотивацию»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал агентства Winners
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