СКА продлил контракт с Карпухиным на год. Защитник перешел из «Трактора» в обмен на Глотова по ходу сезона

СКА продлил контракт с Ильей Карпухиным на год.

Как сообщает агентство Winners, представляющее интересы 26-летнего защитника, игрок принял квалификационное предложение армейского клуба.

Карпухин перешел в СКА по ходу минувшего сезона. «Трактор » обменял его на форварда Василия Глотова .

Защитник провел 35 матчей за команду из Санкт-Петербурга с учетом плей-офф и набрал 11 (6+5) очков при полезности «минус 7».

Карпухин о СКА: «Нельзя не заметить повышенного внимания к команде. Некоторые клубы относятся к нам с неприязнью. Это дает дополнительную мотивацию»