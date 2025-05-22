Илья Карпухин считает СКА одной из лучших организаций в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Недавно клуб заявил о продлении вашего контракта (о соглашении еще не было объявлено официально – прим. Спортс”). Поделитесь, почему приняли решение остаться в Петербурге?

– СКА – одна из лучших организаций в КХЛ . Это очень сильный клуб с высококлассными игроками и мощным составом. За эти полгода в СКА я почувствовал, как растет мое мастерство.

Когда играешь и тренируешься с такими мастерами, неизбежно становишься сильнее в индивидуальном плане, поэтому я рад быть частью такой организации, как СКА. Надеюсь, все сложится успешно. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать болельщиков и далеко пройти в плей-офф в следующем сезоне, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.

СКА продлит контракт с Карпухиным на 3 года. У защитника 5+4 в 29 играх за петербуржцев после обмена из «Трактора» (Артур Хайруллин)