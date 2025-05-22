Карпухин о СКА: «Нельзя не заметить повышенного внимания к команде. Некоторые клубы относятся к нам с неприязнью. Это дает дополнительную мотивацию»

Илья Карпухин высказался об отношении болельщиков других клубов к СКА.

– Как вы относитесь к тому, что у СКА много недоброжелателей среди болельщиков из других городов? Влияет ли это на команду?

– Нельзя не заметить повышенного внимания к СКА . Заметно, что некоторые клубы относятся к нам даже с некоторой неприязнью. Это, безусловно, дает дополнительную мотивацию.

Возникает мысль: «Они пришли сюда, чтобы кричать и желать нам поражения? Хорошо. Мы добьемся результата не для них, а вопреки их ожиданиям», – сказал защитник СКА Илья Карпухин .

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